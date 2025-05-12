Ремонт старого Борского моста в Нижнем Новгороде ведется днем и ночью

В Нижегородской области продолжается реконструкция старого Борского моста. Сейчас строители сосредоточили усилия на двух ключевых участках — подмостовом пространстве и зоне железнодорожных путей, пишет «НИА Нижний Новгород» со ссылкой на Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.
В ночное время специалисты демонтируют старые бетонные конструкции и укрепляют опоры моста, тогда как днем занимаются ремонтом проезжей части, установкой деформационных швов и подготовкой основания для нового дорожного покрытия. Параллельно ведется монтаж опорных элементов для будущих перильных ограждений.
Особое внимание уделяется труднодоступным участкам под мостом, где требуется особо тщательная проработка конструкций. Напомним, что масштабная реконструкция переправы началась в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а сейчас продолжается в составе новой федеральной программы «Инфраструктура для жизни». Общий бюджет работ составляет 2,4 миллиарда рублей. По состоянию на январь текущего года степень готовности объекта достигла 50 процентов.
Как сообщалось ранее, закончить реконструкцию планируют в конце 2025 году. После завершения всех работ обновленный Борский мост станет более безопасным и комфортным для всех участников дорожного движения.