Ремонт старого Борского моста в Нижнем Новгороде ведется днем и ночью

Особое внимание уделяется труднодоступным участкам под мостом, где требуется особо тщательная проработка конструкций. Напомним, что масштабная реконструкция переправы началась в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а сейчас продолжается в составе новой федеральной программы «Инфраструктура для жизни». Общий бюджет работ составляет 2,4 миллиарда рублей. По состоянию на январь текущего года степень готовности объекта достигла 50 процентов.