130 километров дорог отремонтируют в Иркутской области в 2025 году

В этом году в Иркутской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано восемь участков дорог, ведущих к популярным туристическим объектам. Общая протяженность обновленных трасс составит около 130 километров. Еще на семи участках дорожные работы только начнутся.
— Ремонт дорог, ведущих к известным туристическим местам, способствует развитию внутреннего туризма. В этом году на эти цели выделено более 3 миллиардов рублей, отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Одним из ключевых объектов станет трасса Баяндай — Еланцы — Хужир. Здесь будет отремонтировано пять участков общей протяженностью около 25 километров. Эта дорога ведет к Малому морю озера Байкал и острову Ольхон, который ежегодно привлекает тысячи туристов своей природной красотой.
В Ольхонском районе также запланированы масштабные работы. Продолжится реконструкция участка дороги Тогот — Курма протяженностью 17 километров. Еще одна важная трасса — Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово, ведущая к памятнику археологии «Шишкинские писаницы». Здесь будет отремонтировано более 46 километров дорожного полотна.
Дорога Иркутск — Оса — Усть-Уда, ведущая к знаменитым «Золотым пескам» на Братском море, также не останется без внимания. На участках протяженностью более 40 километров в Осинском, Иркутском и Усть-Удинском районах будут проведены ремонтные работы.
В самом Иркутске в рамках дорожных работ планируется отремонтировать улицу Подгорную у 130 квартала, а также привести в порядок скульптуру «Бабр», которая стала одним из символов города.