130 километров дорог отремонтируют в Иркутской области в 2025 году

В этом году в Иркутской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано восемь участков дорог, ведущих к популярным туристическим объектам. Общая протяженность обновленных трасс составит около 130 километров. Еще на семи участках дорожные работы только начнутся.