Белстат сказал, что только 9,2% белорусских семей воспитывают трех и более детей. Это следует из данных Национального статистического комитета, которые приводятся в статистическом обзоре ко Дню семьи 15 мая. Обзор опубликован на официальном сайте ведомства.
Согласно информации, в стране проживает более 2,6 миллиона семей. Так, 78,2% из них живут в городах и поселках городского типа. Что касается среднего размера семьи, то он составляет 2,9 человека.
Вместе с тем 43,7% семей воспитывают детей до 18 лет. В основном речь идет про одного ребенка (57,3%). Согласно данным Белстата, двое детей моложе 18 лет есть у 33,5% семей. А троих и более детей воспитывают 9,2% белорусских семей. По информации на конец 2024 года, в Беларуси насчитывалось 7765 многодетных семей.
Тем временем Минтруда сказало, кому в Беларуси положена бесплатная няня 20−40 часов в неделю.
Кстати, Минтруда прорабатывает вопрос выплаты 100% пособия работающим мамам в декрете.
Кроме того, Минтруда инициирует возможность второй бесплатной попытки ЭКО в Беларуси.
Ранее Белгидромет сказал про холод и сильные дожди в Беларуси: «Не приходится рассчитывать на тепло и в ближайшее время».