Белстат сказал, что только 9,2% белорусских семей воспитывают трех и более детей

Вместе с тем 43,7% семей воспитывают детей до 18 лет. В основном речь идет про одного ребенка (57,3%). Согласно данным Белстата, двое детей моложе 18 лет есть у 33,5% семей. А троих и более детей воспитывают 9,2% белорусских семей. По информации на конец 2024 года, в Беларуси насчитывалось 7765 многодетных семей.