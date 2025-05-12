В Екатеринбурге на несколько дней перекроют ряд улиц

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мая, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге с 22 по 25 мая на время подготовки и проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» будет закрыт ряд улиц Новокольцовского микрорайона. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.