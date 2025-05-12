В Екатеринбурге на несколько дней перекроют ряд улиц

Первое ограничение распространится только на четную сторону Экспо-бульвара (от улицы Универсиады до 100-летия Уральского университета). Перекрытие на этом участке будет действовать с 10:00 22 мая до 00:00 25 мая.
С 07:00 до 14:30 24 мая закроют следующие участки:
- Экспо-бульвар (от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара);
- улицу Универсиады (от Экспо-бульвара до Новосинарского);
- Новосинарский бульвар (от Универсиады до Варшавской);
- улицу 100-летия Уральского университета (от Экспо-бульвара до Новосинарского).
«Информация об изменениях в маршрутах движения общественного транспорта на время перекрытий появится позже», — отметили в мэрии.