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В Екатеринбурге на несколько дней перекроют ряд улиц

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мая, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге с 22 по 25 мая на время подготовки и проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» будет закрыт ряд улиц Новокольцовского микрорайона. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Первое ограничение распространится только на четную сторону Экспо-бульвара (от улицы Универсиады до 100-летия Уральского университета). Перекрытие на этом участке будет действовать с 10:00 22 мая до 00:00 25 мая.

С 07:00 до 14:30 24 мая закроют следующие участки:

  • Экспо-бульвар (от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара);
  • улицу Универсиады (от Экспо-бульвара до Новосинарского);
  • Новосинарский бульвар (от Универсиады до Варшавской);
  • улицу 100-летия Уральского университета (от Экспо-бульвара до Новосинарского).

«Информация об изменениях в маршрутах движения общественного транспорта на время перекрытий появится позже», — отметили в мэрии.