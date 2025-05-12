СК проверит причастность мигрантов к смерти девушки на заборе в Перми

В Перми тело 18-летней девушки нашли насаженным на металлический штырь у бара. В полиции сообщили, что произошел несчастный случай: девушка была в нетрезвом состоянии, пыталась перелезть через забор, но не удержалась и упала на штырь. При этом в соцсетях обсуждают и другую версию: якобы девушку увели двое мигрантов, а хозяин бара сообщил ее подруге, что ее «поюзают» и привезут обратно«. Сестра погибшей также считает, что ее могли изнасиловать, так как она “висела в совсем неестественной позе” с расстегнутой ширинкой. Теперь в обстоятельствах смерти 18-летней пермячки разбирается СК.