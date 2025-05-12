В Ростовской области определили подрядчиков по благоустройству 105 территорий

В Ростовской области начали благоустройство общественных пространств, за которые проголосовали жители региона. Работы ведутся в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, рассказал заместитель губернатора Владимир Ревенко.
— В этом году будет благоустроено около 168 объектов, по 105-ти из них уже определены подрядчики. На многих работы начались. Самое важное — контролировать качество и сроки работ, — подчеркнул Владимир Ревенко.
Например, в Новочеркасске приступили к следующему этапу обновления проспекта Платовского. На участке от улицы Московской до площади Ермака установят скамейки, урны и арт-объекты, подключат видеонаблюдение и освещение, а также высадят более 150 деревьев и свыше двух тысяч кустарников. На капитальное преображение должны потратить 185 млн рублей. Выполнить все поставленные задачи планируют до 1 ноября 2026 года.
В Новошахтинске собираются обновить сквер «Глория». К концу октября обещают смонтировать веревочный комплекс, качели, тренажеры, игровую и спортивную площадки. Завезут скамейки, установят 35 опор освещения и 78 светильников. Планируется озеленение. Стоимость работ — более 54,5 млн рублей.
В Ростове-на-Дону начали благоустройство сквера, который ведет к набережной. Здесь обновят плитку, подпорные стены, заменят малые архитектурные формы, игровые и спортивные элементы, проведут озеленение, восстановят фонтан. Срок окончания работ — конец октября 2025 года. На этот проект выделят 25 млн рублей.
Напомним, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Ростовской области продолжается голосование за выбор объектов, которые будут благоустроены в последующие годы. Принять участие в нем могут люди старше 14 лет до 12 июня.
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