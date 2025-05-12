В Ростовской области определили подрядчиков по благоустройству 105 территорий

Например, в Новочеркасске приступили к следующему этапу обновления проспекта Платовского. На участке от улицы Московской до площади Ермака установят скамейки, урны и арт-объекты, подключат видеонаблюдение и освещение, а также высадят более 150 деревьев и свыше двух тысяч кустарников. На капитальное преображение должны потратить 185 млн рублей. Выполнить все поставленные задачи планируют до 1 ноября 2026 года.