В Башкирии нашли 14 фальшивых банкнот

Отмечается, что последние два года количество обнаруживаемых в республике поддельных денег остается на стабильно низком уровне. В 2023 и 2024 годах из обращения было изъято по 65 фальшивых банкнот, тогда как в 2022 году этот показатель составил 174 единицы, а в 2021 — 622.