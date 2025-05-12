В Башкирии нашли 14 фальшивых банкнот

С начала года в Башкирии было выявлено 14 поддельных купюр. Среди них оказалось 13 банкнот номиналом пять тысяч рублей образца 1997 года и одна тысячерублевая купюра. В прошлом году, по информации Нацбанка, показатель был таким же.
Большинство фальшивых денег выявляется в процессе инкассации выручки торговых предприятий. Наибольший риск столкнуться с подделками существует в небольших торговых точках, киосках, предприятиях общепита и на рынках, где отсутствует специальное оборудование для проверки подлинности купюр. Также опасность представляют частные сделки между физическими лицами.
Отмечается, что последние два года количество обнаруживаемых в республике поддельных денег остается на стабильно низком уровне. В 2023 и 2024 годах из обращения было изъято по 65 фальшивых банкнот, тогда как в 2022 году этот показатель составил 174 единицы, а в 2021 — 622.
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