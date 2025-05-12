В Самарском театре драмы состоялась премьера спектакля «Отпуск по ранению»

7 и 8 мая в Самарском академическом театре драмы имени М. Горького прошли премьерные показы спектакля «Отпуск по ранению» (16+). Постановка приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Спектакль создан по пьесе Вячеслава Кондратьева. В центре сюжета — молодой лейтенант Владимир Канаев, получивший краткий отпуск после боёв под Ржевом. Вернувшись в Москву, он сталкивается с контрастом между жизнью в тылу и на фронте и должен принять важное решение.
Режиссёром спектакля выступил Валерий Маркин. Над сценографией работала Екатерина Чазова, костюмы создала Светлана Чазова, музыку — композитор Алексей Колган. Световое оформление подготовил Марк Костыряченко. Автор фотографий — Евгения Смирнова.
Ранее мы писали, что 15 мая в Самарской областной библиотеке пройдет творческая встреча с художественным руководителем театра «Грань» Денисом Бокурадзе.
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