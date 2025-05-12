В Самарском театре драмы состоялась премьера спектакля «Отпуск по ранению»

Спектакль создан по пьесе Вячеслава Кондратьева. В центре сюжета — молодой лейтенант Владимир Канаев, получивший краткий отпуск после боёв под Ржевом. Вернувшись в Москву, он сталкивается с контрастом между жизнью в тылу и на фронте и должен принять важное решение.