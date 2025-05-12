Книгу «Иркутская область: все для фронта» презентовали в Иркутске

— В Иркутской области было 45 эвакогоспиталей. Это огромная цифра. В них лечили около ста тысяч раненых, из которых около 30% возвращались на фронт. Очень крупный раздел в книге посвящен Иркутскому авиационному заводу, на котором был создан целый ряд военных самолетов. Также есть глава о немаловажной роли Усть-Ордынского округа в снабжении фронта, — рассказал Лев Дамешек, доктор исторических наук, профессор.