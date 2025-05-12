Книгу «Иркутская область: все для фронта» презентовали в Иркутске

В Иркутском Суворовском училище состоялась презентация книги «Иркутская область: все для фронта. Вклад Иркутской области в Великую Победу 1941−1945 гг.». Это издание — результат кропотливой работы группы известных иркутских ученых-историков: Павла Новикова, Владислава Воронцова и Александра Ануфриева.
— В Иркутской области было 45 эвакогоспиталей. Это огромная цифра. В них лечили около ста тысяч раненых, из которых около 30% возвращались на фронт. Очень крупный раздел в книге посвящен Иркутскому авиационному заводу, на котором был создан целый ряд военных самолетов. Также есть глава о немаловажной роли Усть-Ордынского округа в снабжении фронта, — рассказал Лев Дамешек, доктор исторических наук, профессор.
Авторы книги собрали уникальные документы и фотографии военного времени, которые ранее не были опубликованы. Они воссоздали героическую историю стрелковых дивизий, связанных с Приангарским краем. Этот труд стал настоящим вкладом в сохранение памяти о подвигах наших предков.
Книга вышла тиражом в 3 000 экземпляров. Часть тиража была передана библиотеке Иркутского суворовского военного училища. В ближайшее время издание поступит и в другие учебные заведения региона, а также в библиотеки.