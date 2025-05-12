Долго и счастливо: как продлить жизнь

По мнению Топола, регулярная физическая активность — один из самых мощных способов защиты организма от возрастных заболеваний. Хотя бы 150 минут быстрой ходьбы, йоги или танцев в неделю увеличат продолжительность жизни примерно на четыре с половиной года. Другой вариант — выделять 75 минут в семь дней на интенсивные занятия, например плавание. В довесок следует выполнять силовые тренировки не реже двух раз в неделю.