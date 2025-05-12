Шнайдер впервые в карьере попала в четвертьфинал грунтового «тысячника» в Риме

До этого Диана Шнайдер всухую обыграла румынку Жаклин Кристиан и американку Кэролайн Доулхайд (12+). В этот раз разобралась с бельгийкой — 6:2, 6:3. Матч четвертого круга турнира в Риме шел час и 16 минут.