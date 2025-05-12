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Шнайдер впервые в карьере попала в четвертьфинал грунтового «тысячника» в Риме

12 мая россиянка одолела Элисе Мертенс в двух сетах (12+).

12 мая россиянка одолела Элисе Мертенс в двух сетах (12+).

До этого Диана Шнайдер всухую обыграла румынку Жаклин Кристиан и американку Кэролайн Доулхайд (12+). В этот раз разобралась с бельгийкой — 6:2, 6:3. Матч четвертого круга турнира в Риме шел час и 16 минут.

В четвертьфинале спортсменка из Самарской области сразится с победительницей пары Жасмин Паолини (Италия) — Елена Остапенко (Латвия).

Ранее экс-теннисист Виктор Янчук заявил, что Диана Шнайдер может попасть в топ-5 мирового рейтинга WTA.

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