Низкопольный троллейбус «Синара-6254» доставили в Нижний Новгород

«За несколько месяцев тестового режима планируется собрать мнения пассажиров, водителей и технической службы “Нижегородэлектротранса”. По результатам будет дана оценка целесообразности массового использования, в том числе с учетом состояния инфраструктуры для такого транспорта», — говорится в сообщении.