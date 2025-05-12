Низкопольный троллейбус «Синара-6254» доставили в Нижний Новгород

Низкопольный троллейбус «Синара-6254» с возможностью автономного хода доставили в Нижний Новгород, сообщается на странице ЦРТС в социальной сети.
После оформления необходимых документов «Синара-6254» будет в тестовом режиме работать на маршрутах в Канавинском, Московском и Сормовском районах.
«За несколько месяцев тестового режима планируется собрать мнения пассажиров, водителей и технической службы “Нижегородэлектротранса”. По результатам будет дана оценка целесообразности массового использования, в том числе с учетом состояния инфраструктуры для такого транспорта», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с 25 мая в связи с окончанием срока действия свидетельства об осуществлении перевозок у индивидуальных предпринимателей Саакяна и Сиволдаева прекращается работа автобусного маршрута Т-40.