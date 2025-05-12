Ремонт коллектора на улице Орской в Ростове пообещали завершить 13 мая

Ремонт коллектора на улице Орской в Ростове-на-Дону планируют завершить 13 мая. Об этом сообщили в «Ростовводоканале».
— После промывки запустить коллектор оказалось невозможно, так как под асфальтом обрушился железобетонный трубопровод. К замене аварийного участка приступят сразу же после работ по разрытию, — прокомментировали в компании.
Напомним, порыв канализации произошел утром 10 мая из-за засора песком. Сейчас ремонт ведут две бригады, используется десять единиц техники. Предварительно, необходимо заменить почти 25 метров трубопровода диаметром 600 мм.
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