Вниманию молдавских перевозчиков: На польско-украинской границе почти на 4 месяца заблокируют пункт пропуска

Его заявление нашло поддержку среди части перевозчиков и фермеров, которые уже неоднократно блокировали пункты пропуска с Украиной в 2023—2024 годах. Предыдущие протесты продолжались неделями и часто сопровождались политическими лозунгами, призывами к ограничению импорта украинской продукции и требованиями компенсаций со стороны польского правительства. Польские СМИ сообщают, что выбор именно пункта «Дорогуск — Ягодин» связан с тем, что другие переходы находятся на реконструкции.