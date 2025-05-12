Топ-13 негативных черт характера, которые мешают жить и строить отношения

Если говорить о том, почему многие качества формируются с детства и переходят во взрослую жизнь, то тут, по словам психолога, все просто: в детстве на нас влияют внешние правила — что нельзя, за что стыдно, чего бояться. Ребенком легче управлять через вину и стыд — и именно в этих эмоциях чаще всего упаковываются так называемые плохие черты. Позже эти механизмы становятся привычными: человек уже не анализирует, почему он, например, пассивен или агрессивен — он просто так научился взаимодействовать с миром. Это не осознанный выбор, а шаблон.