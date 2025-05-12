В Воронежской области посчитывают ущерб от заморозков

«Недавно мы проводили семинар с НСА и представителями местных плодовых хозяйств, ещё раз объясняли необходимость использования этого механизма защиты, потому что постоянно компенсировать убытки за счёт средств федерального и областного бюджетов невозможно, — рассказал министр сельского хозяйства региона Алексей Сапронов. — Есть механизм страхования, и в прошлом году он сработал, было выделено 110 млн руб. всем категориям застрахованных хозяйств региона, которые пострадали и от весенних заморозков, и от осенней засухи. Плодовики тоже могли получить возмещение, но застрахованных среди них не оказалось. Крик души услышал Минсельхоз РФ, который выделил дополнительную поддержку — более 350 млн руб., её и предоставили плодовикам. К счастью, пострадали не деревья, а только цвет».