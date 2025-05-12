В Воронежской области посчитывают ущерб от заморозков

Предварительно, пострадало более 30 тысяч га посевов, сообщили в областном правительстве. Подробности — в материале «АиФ-Воронеж».
Цены ждём космические.
Метеорологическая весна в этом году наступила 3 марта — на три недели раньше срока, мартовская температура была в среднем на шесть градусов выше нормы, да и первая половина апреля выдалась необыкновенно жаркой. Плодовые деревья зацвели очень рано и в итоге серьёзнее всего пострадали от заморозков — в ряде хозяйств региона погибло до 70% завязей плодовых деревьев и кустарников.
По предвательным данным, общая площадь повреждённых садов и ягодников уже превышает 2600 га — это 44% всех плодоносящих насаждений региона. Так что урожай фруктов и ягод в этом году может сократиться вдвое. На юге страны апрельский град серьёзно ударил по цветущей черешне и землянике, урожая от этих культур не ждут вообще. А цену на ягоду и черешню, если она где-то и выжила, ожидают космической. Кроме того, холода нанесли значительный ущерб озимым культурам и сахарной свёкле.
«Пострадал виноград, шелковица, грецкий орех. Урожая косточковых не ждём, завязей не видно — почернели, засохли, опадают… Но цвели очень красиво, хотя бы эстетическое удовольствие доставили», — поделилась руководитель регионального объединения садоводов России и хозяйка дачи под Лисками Людмила Москалёва.
«Думаем, что 60% цветущих деревьев нам удалось спасти, и мы надеемся, что урожай на них будет планируемый. Остальные 40% яблонь, вишен и черешен дадут в лучшем случае 10−30 процентов плодов и ягод от нормы», — говорил в начале мая руководитель ЗАО «Острогожсксадпитомник» Николай Гапоненко.
А вы застраховались?
Министерство сельского хозяйства региона совместно с районными властями продолжает обследование хозяйств и уточнение ущерба от заморозков. С учётом масштабов последствий начата подготовка к введению режима ЧС регионального уровня. Это позволит получить страховое возмещение за погибший урожай, в частности плодовых культур, а также обосновать невозможность выполнения запланированных производственных показателей.
Однако, по данным Национального союза агростраховщиков (НСА), на 1 апреля в Центральной России только в трёх регионах свой будущий урожай садоводы застраховали с господдержкой. Лидером стала Липецкая область: здесь застрахованными оказались 1,7 тыс. га многолетних посадок и 1,3 тыс. га урожая. В Белгородской области 31 и 373 гектара, соответственно. В Тамбовской области застраховано только шесть гектаров посадок.
«Недавно мы проводили семинар с НСА и представителями местных плодовых хозяйств, ещё раз объясняли необходимость использования этого механизма защиты, потому что постоянно компенсировать убытки за счёт средств федерального и областного бюджетов невозможно, — рассказал министр сельского хозяйства региона Алексей Сапронов. — Есть механизм страхования, и в прошлом году он сработал, было выделено 110 млн руб. всем категориям застрахованных хозяйств региона, которые пострадали и от весенних заморозков, и от осенней засухи. Плодовики тоже могли получить возмещение, но застрахованных среди них не оказалось. Крик души услышал Минсельхоз РФ, который выделил дополнительную поддержку — более 350 млн руб., её и предоставили плодовикам. К счастью, пострадали не деревья, а только цвет».
Алексей Сапронов полагает, что садоводческие хозяйства не пользуются страхованием, так как не верят, что получить выплату быстро и реально. Между тем механизм страхования от чрезвычайных ситуаций, который в прошлом году сработал для местных аграриев, стал намного проще. Теперь не нужно подтверждать неблагоприятные погодные условия, достаточно указа губернатора о введении режима ЧС, чтобы все, у кого есть соответствующий полис, могли подавать заявки на возмещение.
«Невозможно в своём суперрискованном бизнесе надеяться на помощь со стороны, — считает министр. — Если, не дай Бог, что-то подобное прошлогодним заморозкам повторится, и хозяйство не получит урожай два или три года подряд, оно исчезнет. У растениеводов есть возможность выкрутиться, пересеять поля другой культурой. В садах — это невозможно».