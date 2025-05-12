На Урале около 200 площадок будут задействованы в акции «Ночь музеев»

— Это не просто культурная акция, а настоящая встреча с историей, искусством и памятью. В этом году она посвящена теме героизма: в подвиге на фронте, в научных открытиях, в созидательном труде, — рассказал замминистра культуры Свердловской области Роман Дорохин.