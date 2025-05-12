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На Урале около 200 площадок будут задействованы в акции «Ночь музеев»

В Свердловской области около двухсот площадок проведут «Ночь музеев — 2025».

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области традиционная акция «Ночь музеев» состоится уже 17 мая. Мероприятие посвятят теме «Герои». Поучаствовать в нем намерены 187 площадок области. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики региона.

В уральской столице акция пройдет на 101 площадке.

— Это не просто культурная акция, а настоящая встреча с историей, искусством и памятью. В этом году она посвящена теме героизма: в подвиге на фронте, в научных открытиях, в созидательном труде, — рассказал замминистра культуры Свердловской области Роман Дорохин.

Например, в Ирбитском государственном музее мотоциклов представят выставку «Герои с железным характером». В ней будет отражено, как военные мотоциклы из собрания музея приближали Победу.

Помимо музеев программы представят институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации. Также экспозиции представит Свердловский областной фильмофонд.