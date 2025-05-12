Белорусы могут пожаловаться в МАРТ на организацию похорон. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
«МАРТ запускает “горячую линию” по вопросам оказания ритуальных услуг!» — говорится в сообщении.
В ведомстве обращаются внимание, что если белорусы столкнулись с какими-либо сложностями в момент организации похорон или же понимают, что права были нарушены, то сообщить обо всем этом можно, позвонив по указанному номеру: 8 (017) 303 24 45.
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