В Омской области заработали 22 новых комплекса фотофиксации нарушений

Все устройства работают в круглосуточном режиме.
По данным регионального УМВД, за время работы новых комплексов уже направлено более 5 тысяч постановлений нарушителям правил дорожного движения. Особенно показателен случай одного из водителей, который за время работы нового комплекса попал в объектив камеры 10 раз.
Основная масса нарушений связана с превышением установленного скоростного режима. Установка передвижных комплексов направлена на повышение безопасности дорожного движения и снижение количества ДТП на наиболее аварийных участках региона.