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В Омской области заработали 22 новых комплекса фотофиксации нарушений

В апреле 2025 года на опасных участках дорог федерального и регионального значения Омской области начали работу 22 передвижных комплекса фиксации нарушений ПДД.

Все устройства работают в круглосуточном режиме.

По данным регионального УМВД, за время работы новых комплексов уже направлено более 5 тысяч постановлений нарушителям правил дорожного движения. Особенно показателен случай одного из водителей, который за время работы нового комплекса попал в объектив камеры 10 раз.

Основная масса нарушений связана с превышением установленного скоростного режима. Установка передвижных комплексов направлена на повышение безопасности дорожного движения и снижение количества ДТП на наиболее аварийных участках региона.