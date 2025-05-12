В Петербурге хотят ввести единый тариф для городского транспорта и электричек

Среди других тем, поднятых на совещании, в городской администрации отметили Большой Смоленский мост — он построен на треть, и в 2028 году работы завершат. В силе планы открыть в текущем году первый этап трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка» (до Шушар), а в следующем — второй (до Славянки). А также начать в июне строительство следующего этапа Широтной магистрали с разводным мостом через Неву, чтобы закончить его в 2030-м. И наконец — ввести до конца года первый участок коричневой линии метро «Юго-Западная» («Казаковская») — «Путиловская».