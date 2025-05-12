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В Петербурге хотят ввести единый тариф для городского транспорта и электричек

Губернатор Петербурга Александр Беглов дал поручения по интеграции электричек в систему городского общественного транспорта. В первую очередь, речь о субсидии перевозчику (Северо-Западная пригородная пассажирская компания) для введения единого тарифа.

О поручениях 12 марта сообщает пресс-служба Смольного по итогам совещания городского правительства по транспортной тематике. Напомним, ранее Беглов уже говорил об общем тарифе: «Чтобы был единый проездной — метро, железная дорога, наземный транспорт».

Среди других тем, поднятых на совещании, в городской администрации отметили Большой Смоленский мост — он построен на треть, и в 2028 году работы завершат. В силе планы открыть в текущем году первый этап трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка» (до Шушар), а в следующем — второй (до Славянки). А также начать в июне строительство следующего этапа Широтной магистрали с разводным мостом через Неву, чтобы закончить его в 2030-м. И наконец — ввести до конца года первый участок коричневой линии метро «Юго-Западная» («Казаковская») — «Путиловская».

Об этих же проектах губернатор в конце апреля докладывал президенту России Владимиру Путину.