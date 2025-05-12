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Скончался известный нижегородский литературовед Иван Кузьмичев

Прощание с профессором ННГУ состоится 13 мая.

Источник: РИА "Новости"

В Нижнем Новгороде на 102 году жизни скончался известный литературовед, 57 лет преподававший в Горьковском (Нижегородском) государственном университете Иван Кириллович Кузьмичев. Об этом сообщает Институт филологии и журналистики ННГУ.

Во время Великой Отечественной войны Иван Кириллович воевал на Сталинградском и Южном фронтах, участвовал в Сталинградской битве, освобождал Украину, участвовал в боях за Будапешт и Вену.

В 1949 году с отличием закончил историко-филологический факультет Горьковского пединститута по специальности «Русский язык и литература», затем аспирантуру. В 1952—1954 преподавал в Горьковском институте иностранных языков, затем в Горьковском государственном университете. Был одним из организаторов и создателей кафедры русской литературы ХХ века. Написал несколько трудов, посвящённых творчеству Максима Горького.

Прощание с профессором пройдет утром 13 мая в ритуальном зале Бугровского кладбища.

Ранее скончался нижегородский актер, режиссер, педагог Артур Кочканян.