Скончался известный нижегородский литературовед Иван Кузьмичев

В 1949 году с отличием закончил историко-филологический факультет Горьковского пединститута по специальности «Русский язык и литература», затем аспирантуру. В 1952—1954 преподавал в Горьковском институте иностранных языков, затем в Горьковском государственном университете. Был одним из организаторов и создателей кафедры русской литературы ХХ века. Написал несколько трудов, посвящённых творчеству Максима Горького.