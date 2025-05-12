Оптоволокно превратили в микрофонарь для изучения сосудов

Данная модификация оптоволокна была разработана группой российских и швейцарских исследователей под руководством профессора «Сколтеха» Дмитрия Горина в рамках проекта, нацеленного на поиски медицинских применений для оптоволокна с полой сердцевиной. Подобные структуры из стекла в теории могут использоваться в качестве очень тонких и многофункциональных зондов для изучения полых органов, однако для этого необходимо встроить в них инструменты и сенсоры.