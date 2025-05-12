В Омске подняли штрафы за езду несовершеннолетних на электросамокатах

Компания «МТС Юрент», которая занимается в Омске предоставлением в аренду электросамокатов, заявила об увеличении штрафных санкций за езду несовершеннолетних. Штрафы для несовершеннолетних самокатчиков вырастут до 30 000 рублей.
Как пояснили в компании порталу «Ом1», аккаунты несовершеннолетних будут блокироваться автоматически. Если же ребенок воспользуется аккаунтом взрослого, например, родителя, то ответственность и штрафные санкции лягут на последнего. Также в компании будут ориентироваться на сообщения очевидцев и сигналы от полиции.
Новый размер штрафа уже вступил в силу, ранее он составлял 10 000 рублей.