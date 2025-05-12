В Омске подняли штрафы за езду несовершеннолетних на электросамокатах

Как пояснили в компании порталу «Ом1», аккаунты несовершеннолетних будут блокироваться автоматически. Если же ребенок воспользуется аккаунтом взрослого, например, родителя, то ответственность и штрафные санкции лягут на последнего. Также в компании будут ориентироваться на сообщения очевидцев и сигналы от полиции.