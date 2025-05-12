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В центре Омска бесплатно протестируют на ВИЧ

Экспресс-исследование можно будет провести на улице Ленина.

Омские медики традиционно присоединяются к акции, направленной на профилактику ВИЧ и СПИД в рамках Международного дня памяти жертв этих болезней.

Заявлено, что в пятницу, 16 мая 2025 года, возле скульптуры Степаныча на улице Ленина специалисты Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями будут проводить бесплатное анонимное тестирование, а также консультировать всех желающих.

Сообщается, что результаты тестируемым смогут сообщить результаты уже через 20 минут после теста.