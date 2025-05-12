В центре Омска бесплатно протестируют на ВИЧ

Заявлено, что в пятницу, 16 мая 2025 года, возле скульптуры Степаныча на улице Ленина специалисты Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями будут проводить бесплатное анонимное тестирование, а также консультировать всех желающих.