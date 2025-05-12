87 тысяч жителей Иркутска приняли участие в акции «Бессмертный полк»

9 мая в Иркутске состоялось шествие «Бессмертный полк», в котором приняли участие рекордное количество людей — 87 тысяч. Это событие было приурочено к празднованию 80-летия Великой Победы в Иркутской области.
— В колоннах шли люди с портретами участников Великой Отечественной войны 1941−1945 годов и бойцов, участвующих в специальной военной операции. Шествие прошло по улицам семи муниципалитетов региона, — рассказывают власти Иркутской области.
Стоит отметить, что акция прошла в офлайн-формате впервые с 2022 года.
В других городах и районах Иркутской области также прошли торжественные мероприятия: в Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Усть-Илимске и Нижнеудинском районе. Участники шествия несли портреты героев.