В июле Пермь примет Всероссийский форум рабочей молодёжи

Со 2 по 5 июля в Перми будет проходить Всероссийский форум рабочей молодёжи платформы Росмолодёжь. Пермь принимает форум в статусе Молодёжной столицы — 2025. Помимо традиционных дискуссий, лекций и семинаров, в рамках форума впервые состоится конкурс профессионального мастерства. Участникам предложат несколько направлений, в том числе «Молодой профессионал года», «Мастер года», «Лидер года». Прием заявок на участие в форуме продлен до 16 мая. Регистрация доступна на платформе Росмолодёжь. Форумы.