В Севастополе отменили спектакли театра Вахтангова

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале об отмене спектаклей московского театра Вахтангова, запланированных в городе.
Афиши были сняты, а зрителям вернули деньги за билеты. Отмена связана с тем, что две из трех постановок были режиссированы Римасом Туминасом.
«Для тех, кто не знает: Римас после начала СВО говорил, что Москву надо бомбить, и хотел поставить спектакль “Мой друг Бандера”, но сам отправился к фашистскому кумиру. Это — предатель», — пояснил губернатор.
Руководству Департамента культуры имени А. В. Луначарского объявят выговоры за недостаточный контроль при организации гастролей.
Ранее мы писали, в Крыму на развитие культуры выделили 4,2 млрд рублей. В 2024 году завершили капитальный ремонт и реставрировали 33 объекта культуры. Более 2 млн туристов и местных жителей посетили крымские музеи, библиотеки — 500 тысяч человек.