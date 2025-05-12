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В Севастополе отменили спектакли театра Вахтангова

Спектакли театра Вахтангова в Севастополе отменили по распоряжению губернатора.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале об отмене спектаклей московского театра Вахтангова, запланированных в городе.

Афиши были сняты, а зрителям вернули деньги за билеты. Отмена связана с тем, что две из трех постановок были режиссированы Римасом Туминасом.

«Для тех, кто не знает: Римас после начала СВО говорил, что Москву надо бомбить, и хотел поставить спектакль “Мой друг Бандера”, но сам отправился к фашистскому кумиру. Это — предатель», — пояснил губернатор.

Руководству Департамента культуры имени А. В. Луначарского объявят выговоры за недостаточный контроль при организации гастролей.

Ранее мы писали, в Крыму на развитие культуры выделили 4,2 млрд рублей. В 2024 году завершили капитальный ремонт и реставрировали 33 объекта культуры. Более 2 млн туристов и местных жителей посетили крымские музеи, библиотеки — 500 тысяч человек.