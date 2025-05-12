Уфимцев предупредили об отключении коммунальных ресурсов.

Управление жилищного хозяйства столицы сообщает, что электричества не будет в Калининском районе с 09.00 до 15.00 часов по улице Транспортная д. 44. Холодной воды с 10.00 до 20.00 часов не будет в домах на улице Ферина — 1/1, д. 5, д. 5/1, д. 9, д. 9/1, д. 17, д. 17/1, д. 19/1, д. 21. Подачу горячей воды остановят с 10.00 часов до 23.59 часов 23 мая.