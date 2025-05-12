Канатную дорогу через Оку начнут возводить в Нижнем Новгороде летом

По расчетам, время в пути на канатной дороге составит около 15 минут. Проект канатки через Оку получил одобрение по линии государственной экспертизы в марте текущего года. Общая стоимость строительства оценивается в 4,9 млрд рублей. Реализация проекта будет осуществляться в рамках концессионного соглашения, заключенного между ГК «Урбантех» и правительством Нижегородской области.