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Канатную дорогу через Оку начнут возводить в Нижнем Новгороде летом

Во втором квартале 2025 года в Нижнем Новгороде начнется реализация масштабного инфраструктурного проекта — строительство второй канатной дороги через реку Оку.

Источник: ГК "Урбантех"

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе группы компаний «Урбантех», выступающей заказчиком проекта. Новая линия протяженностью 3,34 км соединит три ключевые точки города: станцию метро «Заречная», конец Заречного бульвара и район торгового центра «Океанис».

По расчетам, время в пути на канатной дороге составит около 15 минут. Проект канатки через Оку получил одобрение по линии государственной экспертизы в марте текущего года. Общая стоимость строительства оценивается в 4,9 млрд рублей. Реализация проекта будет осуществляться в рамках концессионного соглашения, заключенного между ГК «Урбантех» и правительством Нижегородской области.

Напомним, что подготовка к строительству канатки через Оку в Нижнем Новгороде стартовала в апреле 2024 года.