Синоптики предупредили белорусов о заморозках до −4 градусов 13 мая, во вторник, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, 13 мая ночью местами по Беларуси прогнозируются заморозки от 0 до −4 градусов. Вместе с тем ожидается переменная облачность в ночные часы, а днем будет облачная с прояснениями погода.
В ночное время местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Возможен местами слабый туман. Ветер окажется северо-западный, а днем порывистый. Ночью минимальная температура воздуха окажется от +1 до +5 градусов. Днем температура воздуха составит от +11 до +17 градусов.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов дал надежду на потепление в Беларуси на неделе с 12 по 18 мая.
Кстати, Белгидромет сказал про холод и сильные дожди в Беларуси: «Не приходится рассчитывать на тепло и в ближайшее время».
Вместе с тем белорусская певица Алена Ланская показала фотографию в похожем на свадебное платье: «К любви надо созреть!».