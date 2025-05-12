Полицейские в Ростове не смогли подтвердить разграбление памятника архитектуры

В Ростове-на-Дону материалы о взломе бывшей водолечебницы Рындзюна внесли в номенклатурное дело, так как не удалось подтвердить реальный факт преступления. Об этом со ссылкой полицию сообщил краевед Геннадий Крольман.
Ростовчанин при этом отметил, что правоохранителям предоставили несколько видео, «одно из которых снял и опубликовал в соцсетях сам взломщик».
Напомним, о попытке разграбления здания на Серафимовича, 89 впервые рассказали очевидцы в феврале 2025 года. После этого началась проверка.
Бывшая водолечебница Рындзюна — объект культурного наследия 1917 года постройки. Ранее общественники уже жаловались на состояние здания, в частности, отмечали трещину в стене и случаи затопления.
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