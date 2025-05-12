Канавинский мост ждет капитальный ремонт

Канавинский мост в Нижнем Новгороде готовится к капитальному ремонту.
Работы стартуют сразу после майских праздников, чтобы избежать дополнительных проблем с транспортом в эти дни. Точная дата начала ремонта пока не определена, но завершить все работы планируют до конца ноября текущего года.
В процессе ремонта специалисты восстановят парапетные ограждения, устранят дефекты консолей моста, заменят кабели и отремонтируют подпорную стенку со стороны улицы Черниговской.
Важно отметить, что движение транспорта по переправе ограничат частично — полностью перекрывать мост не планируют. Это позволит свести к минимуму неудобства для водителей на время ремонта.