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Канавинский мост ждет капитальный ремонт

Завершение реконструкции ожидается до конца ноября текущего года.

Источник: Время

Канавинский мост в Нижнем Новгороде готовится к капитальному ремонту.

Работы стартуют сразу после майских праздников, чтобы избежать дополнительных проблем с транспортом в эти дни. Точная дата начала ремонта пока не определена, но завершить все работы планируют до конца ноября текущего года.

В процессе ремонта специалисты восстановят парапетные ограждения, устранят дефекты консолей моста, заменят кабели и отремонтируют подпорную стенку со стороны улицы Черниговской.

Важно отметить, что движение транспорта по переправе ограничат частично — полностью перекрывать мост не планируют. Это позволит свести к минимуму неудобства для водителей на время ремонта.