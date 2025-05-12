Угроза заморозков сохраняется. Прогноз погоды на 13 мая

Температура воздуха ночью от +1°C до +6°C, при прояснениях на почве заморозки до −2°C, максимальная днем от +11°C по северо-западу до +18°C по юго-востоку. В начале второй половины недели также без дождей и порывистого ветра не обойдется. В разгар дня от +7°C до +13°C градусов, в юго-восточных районах до +15°C.