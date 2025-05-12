Угроза заморозков сохраняется. Прогноз погоды на 13 мая

13 мая, по данным Белгидромета, погоду в Беларуси будет определять холодная неустойчивая, влажная воздушная масса с северных широт. Днем скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов, которые принесут обширные поля наполненных влагой облаков.
Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый. Ночью, при прояснениях, заморозки до −4°C. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.
Утром в большинстве районов до +7°C. С учетом ветра и влажности, по ощущениям, будет гораздо холоднее. Днем столбики термометров на отметках от +10°C по северо-востоку до +15°C тепла по западу. К вечеру температурный фон — от +8°C до +14°C.
В среду утром и днем скажется влияние очередной системы атмосферных фронтов с Балтийского моря, которые принесут в большинство районов кратковременные дожди, по западу сильные дожди и грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, днем порывистый, при грозах сильный порывистый.
Температура воздуха ночью от +1°C до +6°C, при прояснениях на почве заморозки до −2°C, максимальная днем от +11°C по северо-западу до +18°C по юго-востоку. В начале второй половины недели также без дождей и порывистого ветра не обойдется. В разгар дня от +7°C до +13°C градусов, в юго-восточных районах до +15°C.