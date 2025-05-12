Минтруда высказалось о введении налога на бездетность в Беларуси. Подробности БелТА озвучила заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова.
Представитель ведомства отметила, что вопрос, связанный с введением налога на бездетность в Беларуси, является довольно щепетильным.
— Но следует ответить откровенно и прямо: таких планов у государства нет. Мы ищем другие, более гибкие рычаги и стимулы для повышения рождаемости, — акцентировала внимание Бердникова.
По ее словам, речь идет про финансовые стимулы, которые помогут вовремя вступить в брак, создавать крепкие семьи, рожать в них детей.
Ранее Минтруда инициирует возможность второй бесплатной попытки ЭКО в Беларуси.
Тем временем Минтруда сказало, кому в Беларуси положена бесплатная няня 20−40 часов в неделю.
Кстати, Белстат сказал, что только 9,2% белорусских семей воспитывают трех и более детей.