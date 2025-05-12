В омском поселке Северный началось строительство социальной деревни

В Омске, в поселке Северный, началось строительство социальной деревни, где пожилые люди и инвалиды смогут пройти реабилитацию и подготовится к самостоятельной жизни.
Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, здесь будет возведено пять жилых корпусов. Это будут двухэтажные дома квартирного типа. Инвалиды и пожилые люди будут жить в условиях, максимально приближенных к домашним, что позволит им подготовится к дальнейшей самостоятельной жизни.
Подрядчиком стала компания «Капитал-Строй». Строительная организация уже монтирует ограждение строительной площадки и срезает грунт для закладки фундамента. Стоимость строительства составит более 316 млн рублей. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году.