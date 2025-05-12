В омском поселке Северный началось строительство социальной деревни

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, здесь будет возведено пять жилых корпусов. Это будут двухэтажные дома квартирного типа. Инвалиды и пожилые люди будут жить в условиях, максимально приближенных к домашним, что позволит им подготовится к дальнейшей самостоятельной жизни.