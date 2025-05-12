«Прожил короткую, но достойную жизнь»: в Башкирии похоронили 24-летнего военнослужащего, погибшего на СВО

Стало известно о гибели в зоне проведения спецоперации еще одного военнослужащего из Башкирии. Как сообщили в пресс-службе администрации Благоварского района, в ходе боев не стало 24-летнего Айнура Миндиярова, уроженца села Языково.
Известно, что после окончания местной школы молодой человек получил профессиональное образование в сельскохозяйственном колледже. Служба в армии стала для Айнура судьбоносным выбором — с 2020 года он посвятил себя военной профессии, проходя контрактную службу в Мурманской области, а с 2024 года участвовал в СВО.
— Айнур прожил короткую, но достойную жизнь, был настоящим защитником своей страны, не щадил себя и героически погиб, защищая нашу страну, нашу Родину, нас с вами, — отметили в администрации.
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