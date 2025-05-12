«Прожил короткую, но достойную жизнь»: в Башкирии похоронили 24-летнего военнослужащего, погибшего на СВО

Известно, что после окончания местной школы молодой человек получил профессиональное образование в сельскохозяйственном колледже. Служба в армии стала для Айнура судьбоносным выбором — с 2020 года он посвятил себя военной профессии, проходя контрактную службу в Мурманской области, а с 2024 года участвовал в СВО.