Калининградцам объяснили, когда и почему в регионе подешевеет картофель

«Картофель относится к сезонным товарам. Цена на него в межсезонье традиционно увеличивается в связи с сокращением запасов и увеличением затрат на его хранение… Уверены, что с появлением нового урожая в июле цены на картофель снова снизятся», — отметили специалисты Минсельхоза.