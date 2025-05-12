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Калининградцам объяснили, когда и почему в регионе подешевеет картофель

КАЛИНИНГРАД, 12 мая, ФедералПресс. Жители Калининградской области пожаловались на стремительное подорожание картофеля. Представители власти отметили, что новый урожай в регионе ожидают только к июлю.

Источник: РИА "Новости"

«Картофель относится к сезонным товарам. Цена на него в межсезонье традиционно увеличивается в связи с сокращением запасов и увеличением затрат на его хранение… Уверены, что с появлением нового урожая в июле цены на картофель снова снизятся», — отметили специалисты Минсельхоза.

В этом году рост цен на картофель превысил прошлогодние показатели повсеместно в России, уточнили представители власти. Это связано с прошлогодним неурожаем. Также в ведомстве сравнили калининградские цены с более высокими московскими.