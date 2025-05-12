Огромную маскировочную сеть создали в Иркутской области

Проект по созданию сети стартовал в конце марта 2025 года. В нем приняли участие волонтеры из организаций «Шьем и вяжем на фронт Усть-Илимск» и «VOZРождение», а также жители города. Материалы для создания сети были приобретены при поддержке местного бизнес-сообщества и городского благотворительного фонда «Линия Будущего». Из соображений безопасности во время шествия 9 мая пронесли только часть сети.