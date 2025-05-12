Чем дальше, тем дороже: За год в Молдове цены выросли на 8% — что подорожало больше всего

За год, с апреля 2024 года по апрель 2025 года, цены в Молдове выросли на 7,8%. Данные представили в Национальном бюро статистики. А за месяц, с марта по апрель, рост составил 0,9%.
Продукты питания в апреле подорожали на 2%. Больше всего выросли цены на фрукты.
— на 9,3%, овощи — на 5,3%, растительное масло — на 3,2%, мясо, мясные изделия и консервы — на 1,8%. В то же время куриные яйца подешевели на 5,9%.
В апреле также подорожали одежда и обувь. А топливо и уголь, по данным НБС, подешевели.
Что касается предоставляемых населению услуг, в прошлом месяце выросли цены на транспортные услуги (на 4,7%), а также на воду и канализацию (на 4,5%).
Что за год в Молдове подорожало больше всего:
— Фрукты — на 30,04%;
— Овощи — на 29,01%;
— Электроэнергия — на 27,18%;
— Медицинские услуги — на 21,86%;
— Вода и канализация — на 21,27%.
Данные предоставила национальное бюро статистики.
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