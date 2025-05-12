В Новосибирской области откроются новые школы

Об этом сообщила министр образования региона Мария Жафярова, передаёт ТАСС. Дополнительно новые школы откроются в селе Марусино и посёлке Элитный Новосибирского района. Их проектная вместимость составит 550 учеников.
До конца 2025 года планируется завершить реконструкцию школы в Центральном районе Новосибирска. После обновления она сможет принять 250 учащихся. В здании предусмотрены мастерская, тренажёрный зал, столовая, а также студия телевидения и звукозаписи.
Также ведётся обсуждение возможности возобновления строительства шести школ по концессионной схеме.