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В Новосибирской области откроются новые школы

В Заельцовском районе Новосибирска на улице Кубовой в новом учебном году начнут работу новые образовательные учреждения, рассчитанные на 825 мест.

Источник: правительство Новосибирской области

Об этом сообщила министр образования региона Мария Жафярова, передаёт ТАСС. Дополнительно новые школы откроются в селе Марусино и посёлке Элитный Новосибирского района. Их проектная вместимость составит 550 учеников.

До конца 2025 года планируется завершить реконструкцию школы в Центральном районе Новосибирска. После обновления она сможет принять 250 учащихся. В здании предусмотрены мастерская, тренажёрный зал, столовая, а также студия телевидения и звукозаписи.

Также ведётся обсуждение возможности возобновления строительства шести школ по концессионной схеме.