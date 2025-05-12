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Киркоров выступит на Дне химика в Нижнекамске

23 мая Нижнекамск отметит День химика и 30-летие компании СИБУР.

Источник: РИА "Новости"

Главным событием праздника станет концерт с участием Филиппа Киркорова, Алсу и группы Dabro в парке Нефтехимиков.

«Программа начнется в 14:00 и будет включать не только выступления звезд, но и различные интерактивные зоны», — сообщили в пресс-службе «Нижнекамскнефтехима».

Для юных гостей с 12:00 в парке «Семья» организуют детскую программу с мастер-классами, спектаклями и спортивными активностями. В прошлые годы хедланерами праздника становились группа Gayazovs Brothers и певец Элвин Грей.

«Мы готовим масштабное празднование юбилея компании и профессионального праздника химиков», — отметили организаторы. Мероприятие традиционно соберет тысячи зрителей.

Напомним, 150 000 человек прошли в колонне «Бессмертного полка» в Казани.