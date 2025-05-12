Дерматолог Евдошенко назвала шесть процедур для лица, которые необходимо сделать перед летом

Одна из основных процедур, которые также рекомендовано провести перед летом, — это PRP-терапия или плазмотерапия. Суть методики заключается в том, что берется кровь пациента, из которой с помощью центрифуги выделяется плазма, богатая тромбоцитами. Тромбоциты содержат в себе факторы роста, которые отвечают за восстановление тканей, ускоряя регенерацию. Таким образом на клеточном уровне мы можем простимулировать синтез коллагена. В результате клетки быстро омолаживаются, кровь насыщается витаминами, кожа тонизируется. И идет воздействие на глубоких уровнях кожи. С помощью данной методики мы можем освежить цвет лица, улучшить тон, простимулировать образование коллагена и эластина, бороться с пигментацией, розацеей и получить красивую сияющую кожу.