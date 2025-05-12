Дерматолог Евдошенко назвала шесть процедур для лица, которые необходимо сделать перед летом

В преддверии лета стоит посетить косметолога. Какие процедуры лучше сделать в этот период, рассказала «Вечерней Москве» врач-дерматолог с 20-летним стажем, кандидат медицинских наук Кристина Евдошенко.
Биоревитализация.
Одна из основных процедур, которые стоит сделать перед летним сезоном, — биоревитализация. Это внутрикожное введение гиалуроновой кислоты — вещества, которое способно притягивать и удерживать воду в тканях. Поэтому процедура биоревитализации позволяет обеспечить необходимое увлажнение кожи, повысить тонус, улучшить цвет лица, усилить обменные процессы и разгладить мелкие морщинки.
Гидропилинг.
Следующая процедура, которую можно порекомендовать, называется HydraFacial. Это одна из разновидностей мягкого пилинга лица. Также HydraFacial часто называют «гидропилинг» или «аквапилинг». Данная методика позволяет провести поэтапно процедуру очищения, увлажнения и омоложения кожи, при этом применяются специальные одноразовые насадки. С помощью данной методики мы можем очистить кожу, эффективно удалить с ее поверхности омертвевшие клетки. С помощью вакуума удалить комедоны, очистить поры, улучшить обмен веществ кожи и произвести лифтинг, одновременно насытив кожу жизненно важными веществами, такими как оксиданты, витамины, пептиды, гиалуроновая кислота и другие важные сыворотки.
Ботокс.
Также перед летом не помешают уколы ботокса, особенно в зоны повышенной потливости, такие как ладони, подошвы и область подмышек. Это называется «лечение гипергидроза». С помощью уколов ботулотоксина в данные зоны можно уменьшить потоотделение, чтобы провести лето комфортно и сухо.
Плазмотерапия.
Одна из основных процедур, которые также рекомендовано провести перед летом, — это PRP-терапия или плазмотерапия. Суть методики заключается в том, что берется кровь пациента, из которой с помощью центрифуги выделяется плазма, богатая тромбоцитами. Тромбоциты содержат в себе факторы роста, которые отвечают за восстановление тканей, ускоряя регенерацию. Таким образом на клеточном уровне мы можем простимулировать синтез коллагена. В результате клетки быстро омолаживаются, кровь насыщается витаминами, кожа тонизируется. И идет воздействие на глубоких уровнях кожи. С помощью данной методики мы можем освежить цвет лица, улучшить тон, простимулировать образование коллагена и эластина, бороться с пигментацией, розацеей и получить красивую сияющую кожу.
Лечение экзосомами.
Еще одна из отличных процедур, которые рекомендовано провести перед летом, — лечение экзосомами. Экзосомы — это мощное средство нового поколения от старения, воспалительных заболеваний кожи, выпадения волос. Экзосомы — это частицы, которые естественным образом высвобождаются из клеток, особенно из стволовых. Экзосомы несут генетическую информацию, белки и многочисленные факторы роста. Экзосомы отвечают за межклеточную связь в качестве клеток-мессенджеров, они обладают способностью активировать наши клетки, чтобы они функционировали так же эффективно и хорошо, как и клетки молодых людей.
Как долго сохраняются результаты подтяжки лица и от чего это зависит.
После лечения экзосомами мы получаем эффект молодой кожи, глобальное подтягивание кожи на лице и шее, мы добиваемся эффекта лифтинга. Лечение экзосомами позволяет осветлить кожу, сделать менее заметными морщины, увлажнить кожу, получить сияние, скорректировать гиперпигментацию и круги под глазами, уменьшить покраснения, воспаления. Также экзосомы помогают восстановить кожный барьер при разных кожных заболеваниях и улучшить заживление ран и шрамов.
Лазерная эпиляция.
Лазерная эпиляция — популярная процедура по удалению волос. Она стала таковой благодаря своей безопасности и эффективности. Принцип действия лазерной эпиляции основывается на проникновении луча лазера в слой кожи с последующим полным или частичным разрушением волосяного фолликула. В первом случае волос прекращает рост навсегда, а во втором волос растет, как правило, медленнее, становится тоньше и светлее.
Эффективность процедуры зависит от того, в какой фазе роста находятся волосы, на какую глубину воздействуют лазеры и насколько выражен контраст цвета между волосом и окружающей кожей. На данный момент на рынке существует масса разных лазеров, таких как диодный, неодимовый, александритовый, рубиновый и так далее. Лазерную эпиляцию можно проводить абсолютно на любом участке тела — руки, ноги, спина, грудь, подмышки, лицо, нос, над верхней губой, уши и так далее. Это абсолютно безопасная и эффективная процедура. Также в последнее время очень эффективны лазеры, которые сочетают лазерное удаление волос и регенерацию кожи.