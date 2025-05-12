Двое медиков из Ростовской области стали Заслуженными врачами России

Двое медиков из Ростовской области стали Заслуженными врачами РФ. Указ о присвоении почетных званий в мае 2025 года утвердил президент России Владимир Путин. Документ можно найти на портале правовой информации.
Званиями были отмечены:
— Юлия Козель — заведующая отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии»;
— Андрей Микутин — заведующий отделением ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница».
Напомним, восемь жителей Дона стали Заслуженными шахтерами Российской Федерации.
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