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Прямые полеты во Вьетнам запущены из Татарстана

Казань. 12 мая. НТА-Приволжье — Авиакомпания Red Wings выполнила первый рейс во Вьетнам из Татарстана.

Самолет вылетел из международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая и уже приземлился в аэропорту Камрань, в городе Нячанг.

По информации пресс-службы авиакомпании, российский самолет по авиационной традиции встретили водной аркой. Пассажиров встретили представители департамента культуры, спорта и туризма Вьетнама. Они вручили им цветы и сувениры, торжественную церемонию сопровождала музыка и национальные танцы.

Новый чартерный перелет расширит маршрутную сеть Red Wings и позволит пассажирам добраться до курорта напрямую из Татарстана. Время в пути составит 9 часов.