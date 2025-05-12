Прямые полеты во Вьетнам запущены из Татарстана

По информации пресс-службы авиакомпании, российский самолет по авиационной традиции встретили водной аркой. Пассажиров встретили представители департамента культуры, спорта и туризма Вьетнама. Они вручили им цветы и сувениры, торжественную церемонию сопровождала музыка и национальные танцы.