Прямые полеты во Вьетнам запущены из Татарстана

Самолет вылетел из международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая и уже приземлился в аэропорту Камрань, в городе Нячанг.
По информации пресс-службы авиакомпании, российский самолет по авиационной традиции встретили водной аркой. Пассажиров встретили представители департамента культуры, спорта и туризма Вьетнама. Они вручили им цветы и сувениры, торжественную церемонию сопровождала музыка и национальные танцы.
Новый чартерный перелет расширит маршрутную сеть Red Wings и позволит пассажирам добраться до курорта напрямую из Татарстана. Время в пути составит 9 часов.