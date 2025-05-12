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Самара запросит деньги на транспортную инфраструктуру из федерального бюджета

12 мая на оперативном совещании глава регионального Кабмина Михаил Смирнов рассказал, какие проекты нуждаются в дополнительном финансировании.

12 мая на оперативном совещании глава регионального Кабмина Михаил Смирнов рассказал, какие проекты нуждаются в дополнительном финансировании.

По его словам, речь идет о межотраслевых инициативах. Среди них: обновление речного вокзала и трамвайных объектов в Самаре, а также возведение Центральной магистрали и областной детской клинической больницы Ивановой.

«Предлагаю сформировать по этим проектам отдельные рабочие группы. Кураторами должны быть в ранге не ниже вице-губернатора», — подчеркнул Смирнов.

Ранее в правительстве Самарской области задумались о способах разгрузки маршрута № 480.

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