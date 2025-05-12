Более 52 тысяч девятиклассников в Башкирии напишут экзамен

В Башкирии в этом году государственную итоговую аттестацию предстоит пройти 51,9 тысячам выпускников девятых классов. Об этом в беседе с журналистами Центра управления регионом сообщила первый заместитель министра образования и науки Светлана Антипина.
По ее словам, основной период сдачи экзаменов для девятиклассников стартует 21 мая. Учащимся необходимо будет продемонстрировать знания по четырем предметам: двум обязательным (математика и русский язык) и двум на выбор. Согласно статистике, наибольшей популярностью среди предметов по выбору традиционно пользуется информатика.
Что касается выпускников 11 классов, то ЕГЭ в 2025 году будут сдавать порядка 17 тысяч человек. Испытания для них начнутся на два дня позже — 23 мая.
Добавим, что ОГЭ и ЕГЭ пройдет в традиционном формате и никаких изменений в процедуре проведения экзаменов не предусмотрено.
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