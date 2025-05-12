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Последние новости к вечеру 12 мая 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 12 мая 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 12 мая — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 12 мая 2025 года.

В Кремле назвали язык ультиматумов неприемлемым для России

Источник: РИА "Новости"

Песков заявил, что Россия не примет язык ультиматумов, комментируя возможные меры ЕС. По его словам, подобные предупреждения, включая обсуждение блокировки «Северного потока-2», недопустимы в диалоге с РФ.

Российские войска освободили Котляровку в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили поселок Котляровка в ДНР. По данным ведомства, населенный пункт был освобожден решительными действиями подразделений группировки войск «Центр».

Польша закрывает генконсульство РФ в Кракове

Источник: Генеральное консульство России в Кракове

Польша отозвала разрешение на работу генконсульства РФ в Кракове и признала его дипломатов персонами нон грата. В МИД РФ отметили, что Варшава продолжает сознательно разрушать отношения с Россией.

США и Китай пришли к соглашению по торговой войне

Источник: Reuters

США и КНР после переговоров в Женеве договорились на 90 дней снизить взаимные пошлины на 24 п. п. и сохранить 10% пошлину на ввоз. Пекин также обязуется приостановить или отменить нетарифные контрмеры, принятые против США с 2 апреля.

Гуцул продлили домашний арест еще на 30 дней

Источник: РИА "Новости"

Суд продлил домашний арест главы Гагаузии Евгении Гуцул до 13 июня. Прокурор мотивировал запрос на продление ее ареста опасениями, что Гуцул может попытаться скрыться от уголовного преследования и судебной инстанции.