Последние новости к вечеру 12 мая 2025 года

США и КНР после переговоров в Женеве договорились на 90 дней снизить взаимные пошлины на 24 п. п. и сохранить 10% пошлину на ввоз. Пекин также обязуется приостановить или отменить нетарифные контрмеры, принятые против США с 2 апреля.