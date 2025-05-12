Последние новости к вечеру 12 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 12 мая 2025 года.
В Кремле назвали язык ультиматумов неприемлемым для России
Российские войска освободили Котляровку в ДНР
Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили поселок Котляровка в ДНР. По данным ведомства, населенный пункт был освобожден решительными действиями подразделений группировки войск «Центр».
Польша закрывает генконсульство РФ в Кракове
Польша отозвала разрешение на работу генконсульства РФ в Кракове и признала его дипломатов персонами нон грата. В МИД РФ отметили, что Варшава продолжает сознательно разрушать отношения с Россией.
США и Китай пришли к соглашению по торговой войне
США и КНР после переговоров в Женеве договорились на 90 дней снизить взаимные пошлины на 24 п. п. и сохранить 10% пошлину на ввоз. Пекин также обязуется приостановить или отменить нетарифные контрмеры, принятые против США с 2 апреля.
Гуцул продлили домашний арест еще на 30 дней
Суд продлил домашний арест главы Гагаузии Евгении Гуцул до 13 июня. Прокурор мотивировал запрос на продление ее ареста опасениями, что Гуцул может попытаться скрыться от уголовного преследования и судебной инстанции.