Суд приговорил членов Таганской ОПГ к срокам от 22 до 25 лет лишения свободы

«У меня 11 хронических заболеваний, 25 лет я не проживу по-любому. А из них 12 лет строгого режима — лучше б меня расстреляли. Это пыточные условия», — так сам Жирноклеев на предыдущем заседании оценил подобное наказание. В этот раз права высказаться у него не было. Еле различимый за спинами окруживших клетку приставов, глава одной из самых могущественных ОПГ России лишь молча поднял глаза к потолку, когда судья объявлял его срок.