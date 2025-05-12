В Самаре изменят движение по Льва Толстого из-за ремонтных работ с 13 по 15 мая

В Ленинском районе города будут работать специалисты ресурсоснабжающей организации.
Займутся ремонтом водопровода вблизи одноэтажного кирпичного здания на улице Льва Толстого, 108. Возможны временные отключения подачи воды. Также ограничат движение на участке от Братьев Коростелевых до Ленинской.
Меры будут действовать с 10:00 13 мая до 10:00 15-го. Изменится и проезд общественного транспорта:
5-й автобус пустят в объезд по Льва Толстого, Братьев Коростелевых, Красноармейской, Самарской и далее — по привычному пути (в обоих направлениях);37-й проследует по Льва Толстого, Братьев Коростелевых, Красноармейской, Самарской, вновь по Льва Толстого и после — по классическому маршруту.
Ранее в Самаре ограничивали проезд по участку трассы М5 «Урал».
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