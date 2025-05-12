В Самаре изменят движение по Льва Толстого из-за ремонтных работ с 13 по 15 мая

5-й автобус пустят в объезд по Льва Толстого, Братьев Коростелевых, Красноармейской, Самарской и далее — по привычному пути (в обоих направлениях);37-й проследует по Льва Толстого, Братьев Коростелевых, Красноармейской, Самарской, вновь по Льва Толстого и после — по классическому маршруту.