Дача даром: ипотечный брокер Ракута рассказал, как получить земельный участок от государства

— Даже если человек подходит под критерии, получить земельный участок не у всех получается. Надо понимать, что предоставленное государством выделенное место может быть неподходящим для строительства жилья и дальнейшего проживания в нем. Квартиру от государства при этом получить будет еще сложнее, — считает Ракута.